«Классные актрисы играют!»: Козловский посмеялся из-за того, что его убрали из титров «Летучего корабля»

Данила Козловский отреагировал на удаление себя из титров фильма «Летучий корабль», в котором он исполнил роли сразу нескольких Бабок-Ежек. 38-летний актер опубликовал соответствующий пост в своем микроблоге.

«Слушайте! А классные, кстати, актрисы Бабок-Ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел», – иронично высказался Козловский.

Поклонники поддержали актера в комментариях.

«Это сестры Куклачева, кажется», «А что за фильм, подскажете?», – отмечают пользователи Сети.

Помимо звезды «Легенды № 17», из титров удалили еще и его коллегу по цеху Ксению Раппопорт, которая облачилась в одну из цыганок-гадалок. При этом сцены с ними решили не вырезать. Впрочем, из-за грима Данилу Козловского в кинокартине не узнать.

Напомним, «Летучий корабль» снял режиссер Илья Учитель, а голосом Забавы пела его сестра Анна Пересильд. По словам сына Алексея Учителя, юная актриса из «Слова пацана» прошла самый жесткий кастинг, прежде чем принять участие в съемках.

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