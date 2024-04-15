«Даже Михайлов получает больше»: назван гонорар Пугачевой за концерт в Израиле

Журналистка Алена Жигалова заявила, что Алла Пугачева заработает 5 млн рублей за концерт в Израиле. Жигалова озвучила гонорар певицы в эфире шоу «Алена, блин!».

15 апреля 2024 года Пугачева отметила 75-летие. В честь этого события она проведет гастрольный тур в Израиле и Прибалтике. Как сообщает Жигалова, за каждый концерт артистка получит 50 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей). Журналистка отметила, что у Пугачевой скромный гонорар по сравнению с российскими звездами.

«Сумма по российским меркам весьма скромная. К примеру, Полина Гагарина берет от 7 до 9 млн, а концерт Григория Лепса может стоить от 6 до 8 млн рублей. Даже Стас Михайлов, которого недавно обругала Примадонна, получает больше», — высказалась Алена.

Журналистка напомнила, что когда-то Пугачева была самым высокооплачиваемым артистом в стране. За одно выступление она могла заработать 35 миллионов рублей.

Ранее певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова публично поздравили Пугачеву с 75-летием. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что Алла Пугачева вынуждена отменить празднование юбилея из-за атаки на Израиль.