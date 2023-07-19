Поют песни и кричат «Панки, хой!»: что происходит на могиле Горшка в десятую годовщину его смерти

Ровно 10 лет назад скончался основатель группы «Король и Шут» Михаил Горшенев. Около сотни фанатов приехали на Богословское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память рокера.

На видео, которое оказалось в распоряжении Пятого канала, можно заметить, как поклонники творчества музыканта большой колонной идут к могиле Горшка. Они несут флаги с символикой группы, скандируют «Панки, хой!» и поют самые известные хиты.

В 11 утра на могилу пришла мама фронтмена «Короля и Шута» Татьяна Горшенева. Она принесла с собой любимые блины Михаила и раздала их всем присутствующим. В десятую годовщину смерти захоронение легендарного артиста завалили цветами и письмами.

Напомним, что Михаил Горшенев ушел из жизни в возрасте 39 лет. В ночь с 18 на 19 июля 2013 года его сердце остановилось. Причина смерти музыканта – токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности.

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