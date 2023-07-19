«Мы все здесь как одна семья»: мама Михаила Горшенева накормила блинами фанатов «Короля и Шута»

19 июля 2013 года, ровно 10 лет назад, ушел из жизни основатель легендарной панк-рок-группы «Король и Шут». В честь годовщины смерти музыканта на Богословское кладбище в Санкт-Петербурге приехала его мать Татьяна Горшенева и самые преданные поклонники. Женщина привезла с собой любимые блины Михаила и решила раздать их всем пришедшим.

На кладбище собрались десятки фанатов «Короля и Шута». Они пели самые известные хиты и обменивались воспоминаниями о группе. Татьяна Горшенева приехала на место к 11 утра. Она раздавала поклонникам автографы, а также обнималась с ними и фотографировалась.

Женщина призналась, что редко посещает могилу сына. Для нее это не кладбище, а место встречи с Михаилом и его друзьями.

«Мы все здесь как одна большая семья. И радует, что у всех такой же черный юмор, как у меня, как у Миши. И пусть нас считают сумасшедшими», – цитирует Татьяну kp.ru.

На этот раз Горшенева привезла с собой фирменные блинчики с сыром, которые очень нравились фронтмену «Короля и Шута». Некоторые порции даже пришлось разрезать пополам, чтобы досталось всем желающим. К концу встречи могила рокера была завалена письмами и цветами.

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