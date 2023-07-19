В Северной столице завершился первый день фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

В Северной столице прошел первый день фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». 18 июля на сцену БКЗ «Октябрьский» вышли самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Концерт «Знай наших!» прошел при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV. Четырехтысячный зал был переполнен зрителями.

Их приветствовали такие артисты, как Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков, Варвара, Митя Фомин, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Валерия, группа «Земляне» и другие. Они исполнили хорошо знакомые хиты и новые композиции. Ведущими вечера были Елена Север и Александр Маршал.

Продюсер и основатель фестиваля с более чем 30-летней историей Владимир Киселев отмечал, что мероприятие задумывалось как международное событие, и хотя иностранных артистов на празднике нет, российские звезды считают честью выступить на петербургской сцене.

Певица Лариса Долина поделилась впечатлениями о концерте за кулисами мероприятия: «Я бесконечно счастлива, зрители в Питере особенные, такие теплые, чувствуют каждую ноту, каждое слово».

Концерт продолжался до поздней ночи и завершился бурными овациями.

Музыкальный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» продлится 3 дня и завершится 20 июля. 19 числа состоится концерт «Звезды Русского Радио». Выступят певицы Ирина Дубцова и Виктория Дайнеко, группа «Земляне» и другие известные музыканты.