Появление Аллы Пугачевой вызвало слезы у зрителей фестиваля Лаймы Вайкуле
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В Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», на который артистка с трудом смогла собрать концертный зал «Дзинтари». Главной звездой мероприятия оказалась 76-летняя Алла Пугачева, на появление которой бурно отреагировали зрители.
Несмотря на то, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» не поднималась на сцену, а скромно проследовала на свое место в зале, этот момент для присутствовавших стал самым ярким и запоминающимся.
Латвийское издание Delfi утверждает, что одна из зрительниц не смогла сдержать эмоций и разрыдалась при виде Пугачевой. Портал опубликовал в доказательство снимок вытирающей слезы женщины.
При этом местные СМИ назвали визит Аллы Борисовны «главным сюрпризом» фестиваля Лаймы Вайкуле, так как список участников шоу не впечатлил никого.
Сообщалось, что Вайкуле долгое время не могла собрать артистов, так как многие отказались выступать.
Напомним, среди участников «Лайма Рандеву» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ), Потап и Настя Каменских, группа «Би-2», а также исчезнувший из медиапространства в 2022 году Николай Трубач.
Ранее сообщалось, что украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не приедет в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле. По словам продюсера Леонида Дзюника, ради мелкого события проживающий в Киеве артист решил лишний раз не просить разрешения на выезд за границу.
На открытии фестиваля 25 июля в Юрмале Вайкуле практически не покидала сцену и удивила зрителей странным поведением. Присутствовавшие в зале люди отметили, что исполнительница могла находиться в нетрезвом состоянии. К такому выводу очевидцы пришли из-за несуразных танцевальных импровизаций и фальшивого пения Вайкуле.
*Признаны иностранными агентами на территории России