Появление Аллы Пугачевой вызвало слезы у зрителей фестиваля Лаймы Вайкуле

В Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», на который артистка с трудом смогла собрать концертный зал «Дзинтари». Главной звездой мероприятия оказалась 76-летняя Алла Пугачева, на появление которой бурно отреагировали зрители.

Несмотря на то, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» не поднималась на сцену, а скромно проследовала на свое место в зале, этот момент для присутствовавших стал самым ярким и запоминающимся.

Латвийское издание Delfi утверждает, что одна из зрительниц не смогла сдержать эмоций и разрыдалась при виде Пугачевой. Портал опубликовал в доказательство снимок вытирающей слезы женщины.

При этом местные СМИ назвали визит Аллы Борисовны «главным сюрпризом» фестиваля Лаймы Вайкуле, так как список участников шоу не впечатлил никого.

Сообщалось, что Вайкуле долгое время не могла собрать артистов, так как многие отказались выступать.