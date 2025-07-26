Находилась в нетрезвом состоянии: Лайма Вайкуле удивила зрителей «Рандеву» несуразными танцами

В Юрмале состоялось открытие музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Певица практически не покидала сцену и удивила зрителей странным поведением.

Как рассказали Абзацу присутствовавшие в зале люди, исполнительница хита «Вернисаж» могла находиться в нетрезвом состоянии.

К такому выводу очевидцы пришли из-за несуразных танцевальных импровизаций и фальшивого пения Вайкуле.

По данным издания, Лайма с трудом набрала артистов, которые согласились выступить на ее фестивале. Один из главных артистов – выступающий в образе Верки Сердючки шоумен Андрей Данилко в последний момент отказался приехать в Латвию.

Хедлайнером первого дня стал Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ). Кроме того, в зрительном зале заметили Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Ходили слухи, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» проигнорирует шоу в знак протеста против запрета на въезд в страну ее дочери Кристины Орбакайте, однако Пугачева решила сделать вид, что ничего не было.

Ранее в Сети появился ролик, на кадрах которого Алла Пугачева в сопровождении Галкина* приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Для выхода в свет 76-летняя певица, несмотря на жару, надела белоснежное пальто в пол, а в качестве аксессуаров — массивные ожерелья с жемчугом и серебристую мини-сумку. Галкин* вышел в голубом поло и брюках коричневого цвета.

*Признаны иностранными агентами на территории России