Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, впервые не приедет в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле. По словам продюсера Леонида Дзюника, ради мелкого события проживающий в Киеве артист решил лишний раз не просить разрешения на выезд за границу.

«Этот фестиваль можно сравнить с мероприятием местного сельсовета. Лайма приглашает тех, кого сегодня можно назвать отбросами. В Риге никто не знает, что это за событие. Она никому денег не дает», - сказал продюсер в беседе с Абзацем.

Он также отметил, что Вайкуле даже не смогла собрать достаточно денег для оплаты гонорара Алле Пугачевой. Именно по это причине, по словам Дзюника, исполнительница хита «Арлекино» не вышла на сцену в прошлом году, а просто сидела в зрительном зале.

«Вайкуле просто не могла ей заплатить. Пришлось отдуваться Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), петь на плохом латышском. Там про всех участников ничего хорошего не сказать. Фестиваль «Рандеву» – это слив», - заверил продюсер.

Напомним, среди участников «Лайма Рандеву» ожидаются Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ), Потап и Настя Каменских, группа «Би-2», а также исчезнувший из медиапространства в 2022 году Николай Трубач.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле любыми способами пытается продать билеты на свой фестиваль, который состоится в конце июля. Стоимость входных билетов на один день стартует от 42,5 евро, однако есть и другая категория – «приглашения», которые распространяются «мимо кассы».

*Признаны иностранными агентами на территории России