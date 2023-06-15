Появившийся на светской вечеринке Юрий Антонов едва держался на ногах во время выступления

В последнее время все внимание публики приковано к Юрию Антонову. Не так давно стало известно, что певец перенес сердечный приступ. Несмотря на то, что он опроверг это сообщение и назвал его «брехней», поклонники артиста по-прежнему обеспокоены его самочувствием. На днях исполнитель хита «Поверь в мечту» посетил светскую вечеринку. Как сообщает издание StarHit, Антонов вновь находился не в самом лучшем состоянии.

По данным источника, мужчина едва держался на ногах и просил организаторов мероприятия принести ему стул. К слову, артист не стал отменять выступление и исполнил свои самые известные композиции. Правда, он предпочел это сделать сидя.

На данный момент официальные представители Антонова не давали новой информации о здоровье певца.

Ранее сообщалось о том, что 78-летний Юрий Антонов вышел в свет после новости о перенесенном сердечном приступе. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой стало известно о трагичной судьбе Софии Ротару.