78-летний певец Юрий Антонов вышел в свет после новости о перенесенном сердечном приступе

На днях Юрий Антонов крайне обеспокоил своих поклонников. Дело в том, что в Сети появилась информация о его госпитализации с сердечным приступом. Спустя время мужчина опроверг подобные сообщения и назвал их «брехней». Подтвердить хорошее самочувствие исполнитель хита «Поверь в мечту» решил внезапным выходом в свет.

Как сообщает Пятый канал, минувшим вечером Антонов посетил гольф-клуб. Журналисты отметили, что артист был в хорошем настроении и бодро выглядел. Несмотря на это, он отказался от общения с прессой и очень быстро скрылся в толпе.

Напомним, что в последнем комментарии мужчина не стал отрицать своего нахождения в медицинском учреждении. Певец действительно был у врача, только не у кардиолога, а у стоматолога. После этого он сразу же отправился домой к своим любимым питомцам. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 74-летняя Алла Пугачева готова расстаться с мужем и вернуться в РФ вместе с детьми.