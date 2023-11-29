Появился аппетит, общается с врачами: что известно о состоянии Михаила Боярского после инфаркта

Состояние актера Михаила Боярского, перенесшего инфаркт, улучшилось. Об этом сообщил его сын.

С Боярским-младшим пообщался сайт Kp.ru.

«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», - сообщил он.

Известно, что артист стал общаться с медперсоналом, дает автографы, у Боярского появился аппетит.

О его госпитализации стало известно 28 ноября. Жена актера Лариса Луппиан опровергала инфаркт у Боярского: женщина утверждала, что он на плановом лечении. Однако сын подтвердил, что отец перенес инфаркт. Из-за болезни в Театре им. Ленсовета заменили два спектакля с его участием. Постановка, назначенная на 31 декабря, еще стоит в графике.

В ноябре сообщалось, что Боярский избавился от бизнеса. Он передал долю жене умершего брата, чтобы та имела средства для существования. Подробности читайте тут.