Появился аппетит, общается с врачами: что известно о состоянии Михаила Боярского после инфаркта
Сын Михаила Боярского сообщил об улучшении состояния отца после инфаркта.
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Состояние актера Михаила Боярского, перенесшего инфаркт, улучшилось. Об этом сообщил его сын.
С Боярским-младшим пообщался сайт Kp.ru.
«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», - сообщил он.
Известно, что артист стал общаться с медперсоналом, дает автографы, у Боярского появился аппетит.
О его госпитализации стало известно 28 ноября. Жена актера Лариса Луппиан опровергала инфаркт у Боярского: женщина утверждала, что он на плановом лечении. Однако сын подтвердил, что отец перенес инфаркт. Из-за болезни в Театре им. Ленсовета заменили два спектакля с его участием. Постановка, назначенная на 31 декабря, еще стоит в графике.
В ноябре сообщалось, что Боярский избавился от бизнеса. Он передал долю жене умершего брата, чтобы та имела средства для существования. Подробности читайте тут.