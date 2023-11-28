«Сегодня уже неплохо»: сын Боярского подтвердил, что певец перенес инфаркт

Певец Михаил Боярский, действительно, перенес инфаркт. Информацию об этом подтвердил его сын.

С Боярским-младшим разговаривали журналисты сайта Газета.Ru.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо», - сказал родственник артиста.

По его словам, сейчас исполнитель лежит в обычной палате, они общались по телефону. «Голос бодрый», - поделился подробностями сын музыканта.

В театре им. Ленсовета сообщили, что актера планово госпитализировали. Об этом рассказывал ТАСС в своем Telegram-канале.

Супруга артиста Лариса Луппиан отрицала инфаркт у Боярского. Она сообщила, что певец оказался в больнице из-за планового лечения, и призвала не волноваться.

Напомним, 28 ноября ноября стало известно, что артист был госпитализирован с инфарктом накануне. Его состояние стабилизировали и потому актера перевели из реанимации в обычную палату.