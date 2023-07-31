Требует обновления: подаренный Роману Костомарову особняк вызвал вопросы

Интерьер в особняке фигуриста Романа Костомарова в Подмосковье требует обновления. Об этом заявила дизайнер Оксана Рейская.

Специалист проанализировала интерьер второго этажа и пришла к следующему выводу: темная и коричневая мебель, а также деревянные стены и дверь утяжеляют пространство. Высокие потолки не улучшают внешний вид и не уравновешивают интерьер.

Рейская считает: «Не помешало бы поменять шторы на окнах, добавить разноцветный текстиль для мебели и кровати». Комментарий дизайнера приводит BLITZ+.

Дом, о котором идет речь, Костомаров когда-то получил в подарок от президента. Как пишет издание, спортсмен предпочитал там находиться летом. Говорится, что, скорее всего, фигуриста привезли именно туда после больницы для восстановления.

Напомним, в январе Костомаров попал в «Коммунарку» и был выписан спустя 175 дней, в июле. За это время спортсмену ампутировали ноги по колено, а также кисть правой руки и пальцы на левой. Пока искусственные конечности установлены только на ногах. Костомаров вовсю тренируется в обычном спортивном зале. На днях, встречая детей в аэропорту, он поднял семилетнего сына на руки.