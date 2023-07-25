Роман Костомаров поднял семилетнего сына на руки

Фигурист Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной встречал детей из путешествия в аэропорту и поднял семилетнего сына на руки. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Жена на это отреагировала: «Тихо-тихо-тихо».

Костомаров написал в публикации, что «теперь наконец-то все вместе дома, семья в сборе».

Напомним, фигуриста выписали из больницы в начале июля. Он провел там 175 дней, перенес ампутации на руках и ногах. Костомарову отрезали ноги по колено, кисть правой руки и пальцы левой.

На ногах установлены протезы – спортсмен вовсю тренируется с искусственными конечностями. Недавно он показал, что дается тяжелее всего с протезами на ногах.

Он показал выполнение упражнения на баланс: Костомаров учится держать равновесие, хотя получается с трудом. Фигурист не сдается и продолжает адаптироваться к повседневной жизни с новыми конечностями.