Появились новости о состоянии госпитализированного Михаила Боярского

После новостей о госпитализации Михаил Боярский вышел на сцену в театре Ленсовета. Актер сыграл в постановке «Ромео и Джульетта».

Актер исполнил в спектакле роль герцога веронского Эскала. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, Боярский вышел на поклон с коллегами — зрители в этот момент восторженно им аплодировали.

10 января в СМИ появилась информация о госпитализации 75-летнего Михаила Боярского. Сообщалось, что актеру поставили диагноз ишемическая болезнь сердца.

Сын артиста позже уточнил, что с его отцом все хорошо. Как пояснил Сергей Боярский, госпитализация носит плановый характер: звезде сделали плановое КТ легких.

Также мы писали, что звезда фильма "Три мушкетера" отказался от курения, несмотря на рекомендацию врачей. Он сказал врачам, что умрет, если бросит вредную привычку.