Попавший в больницу Михаил Боярский отказался бросить курить даже после рекомендации врачей

75-летний актер Михаил Боярский отказался бросить курить, несмотря на рекомендации врачей. По данным Telegram-канала Mash, «мушкетер» заявил — если лишится сигарет, то умрет.

10 января появились тревожные новости, что Боярский попал в больницу. Сообщалось, что у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. Однако сын артиста информацию опроверг и поделился, что отец отправился в клинику из-за планового КТ легких.

Как отмечает Mash, после обследования медики провели с Михаилом Сергеевичем беседу и отметили, что ему нужно бросать курить. Но слушать их актер отказался. Со слов источника, Боярский ответил врачам, что без сигарет умрет от сердечного приступа.

К слову, сейчас здоровью актера ничего не угрожает. Близкие рассказали, что он находится дома и уже 11 января готовится выступить на спектакле.

Ранее Михаил Боярский возглавил рейтинг самых красивых советских актеров по версии молодежи.