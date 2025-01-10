Сын Боярского заявил, что актер попал на плановое КТ легких в больницу. Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня днем СМИ сообщили о госпитализации 75-летнего Михаила Боярского. Сообщалось, что актеру поставили диагноз ишемическая болезнь сердца.

Однако, как поспешил заверить сын актера, с его отцом все хорошо. По словам Сергея Боярского, госпитализация носит плановый характер. Сообщения о проблемах с сердцем он также не подтвердил.

«С папой всё в порядке. Плановое КТ лёгких. Завтра спектакль», — рассказал он.

Напомним, в 2023 году Михаила Боярского госпитализировали несколько раз — тогда у артиста обнаружили инфаркт.

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