Повторяет за Джанабаевой: оставшаяся без концертов Кристина Орбакайте похвасталась новым увлечением

После переезда в США в жизни певицы Кристины Орбакайте появилось много свободного времени. Артистка редко выступает, но продолжает поддерживать себя в хорошей физической форме.

В личном блоге дочери Аллы Пугачевой из-за отсутствия концертов и светских мероприятий стало мало контента, поэтому она последовала примеру экс-солистки «ВИА Гры» и жены Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой.

Кристина поделилась кадрами, которые она сделала во время групповых занятий фитнесом. В спортзале к артистке присоединился муж, бизнесмен Михаил Земцов. Как заверила 53-летняя Орбакайте, тренируется она ежедневно.

На кадрах она предстала в облегающем розовом топе и серых легинсах. При этом камеру певица установила так, чтобы снимать себя снизу вверх.

Напомним, Альбина Джанабаева после переезда в Испанию также часто демонстрирует свои занятия спортом. Кроме того, она начала снимать юмористические ролики с участием Меладзе и выкладывать в своем блоге.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте не смогла уговорить младшего сына Дени Байсарова покинуть Россию вслед за ней. 26-летний внук Аллы Пугачевой остался в Москве из-за возлюбленной.