«Он не уедет»: Дени Байсаров отказался бросать жизнь в России по просьбе Кристины Орбакайте

Уехавшая в США певица Кристина Орбакайте не смогла уговорить младшего сына Дени Байсарова покинуть Россию вслед за ней. 26-летний внук Аллы Пугачевой остался в Москве из-за возлюбленной.

Как пишет PopCake, в настоящее время сын Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова возглавляет ивент-агентство.

«Он не уедет из России, здесь его работа, любимая девушка, хороший доход, друзья, его Родина, уговоры бабушки и мамы не сработают, он точно останется в России», — рассказали изданию в окружении Байсарова.

Известно, что внук Пугачевой ведет закрытый образ жизни. Последний раз он появлялся на публике в декабре 2023 года, незадолго до эмиграции Орбакайте.

Ранее Кристина Орбакайте заявила, что беспокоится за своих детей и в целом за российскую молодежь, которая из-за сложной ситуации в родной стране якобы вынуждена переезжать за границу и начинать там все сначала. В качестве примера она привела своего старшего сына Никиту Преснякова. В России у 33-летнего певца была своя панк-рок-группа, выступления в театре и съемки в различных телешоу, однако в 2022 году он бросил все и уехал в США.