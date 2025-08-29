16-летняя Анна Пересильд опубликовала в соцсетях видео с признанием в любви

16-летняя актриса Анна Пересильд опубликовала видео с признанием в любви. Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя повторила строки из песни «Люблю» Марии Чайковской. В Сети считают, что она посвятила кадры певцу Ване Дмитриенко, с кем ей приписывают роман.

Звездная наследница активно снимается в кино и принимает участие в музыкальных клипах. Она снялась в нескольких роликах певца Вани Дмитриенко. А после выхода чувственного клипа, их начали подозревать в романтических отношения.

Молодые люди выходили вместе в свет и отпраздновали день рождения девушки, но официально не заявляли о романе. Поклонники заметили, что в последнее время Анна буквально светится от счастья. Она опубликовала видео под музыкальную композицию певицы Марии Чайковской «Люблю».

Актриса сидела в транспорте, собрав волосы и позируя почти без макияжа. Она была в футболке с дырками и улыбалась. Некоторые отметили, что девушка выглядела искренне влюбленной.

«Люблю каждой взорванной ночью, каждой недописанной песней. Я тебя люблю беспредельно и прочно, а иначе мне неинтересно. И на меньшее я не согласна, и самыми сильными ливнями, я тебя люблю, и пусть это опасно, только никогда не останови меня», – подпевает исполнительнице Пересильд.

Ранее мы писали о том, что 19-летний певец Ваня Дмитриенко назвал любовь главной причиной взлета карьеры.