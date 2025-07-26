«Поводов для ревности не было»: возлюбленная Гуфа раскрыла, как относится к его бывшей жене

Возлюбленная Гуфа рассказала, как относится к его бывшей жене Айзе-Лилуне Ай.

Алексей Долматов сделал предложение 26-летней Разият Салаховой в прошлом году, однако дата свадьба еще неизвестна.

Накануне Разият Салахова решила пообщаться с подписчиками и ответить на их вопросы. Некоторые из них поинтересовались, как складывается ее общение с экс-супругой избранника.

Блогерша призналась, что она смогла найти общий язык с Айзой-Лилуной Ай.

«Это мое собственное желание. Леша никак не влияет на наше общение и не заставлял меня общаться с Айзой. Она никогда не манипулировала нашей семьей и тем более мной, как вы иногда думаете. Очень просто и легко проходит мое общение с Ай в дружеском формате, и я даже гостила у нее недавно», — сообщила невеста рэпера.

По словам Разият, она с уважением относится к Айзе и не ревнует к ней Гуфа, так как каждый из них счастлив в новых отношениях.

«Тут даже места для ревности нет. Айза счастлива в своих отношениях, а мы в своих. И поводов у меня для ревности никогда не было», — сообщила Салахова.

Блогерша считает Айзу искренним человеком, который готов оказать помощь и поддержку в любой момень.

Ранее мы писали о том, что 40-летняя Айза запустила новый бизнес-проект по продаже элитной недвижимости на Бали.

Также сообщалось, что Баста раскрыл, когда выйдет его совместный альбом с Гуфом.