Баста раскрыл, когда выйдет его совместный альбом с Гуфом

Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) выступил в «Лужниках» в честь своего 45-летия. Во время концерта артист признался, что готовится выпустить совместный альбом с рэпером Guf (настоящее имя Алексей Долматов).

Вакуленко пояснил в разговоре с Пятым каналом, что альбом записан на 70% и совсем скоро запланирован его релиз.

Совместная работа музыкантов может выйти уже этой осенью. Альбом станет их вторым совместным релизом — первый «Баста/Гуф» был представлен слушателям в 2010 году.

Весной 2026 года музыканты планируют отправиться в совместный тур.

Баста отметил, что Гуф сохранил свой творческий подход — слушатели любят артиста за открытость и характерный стиль в музыке.

Напомним, Баста рассказал, что ему помогает успокоиться перед концертами. Артист принимает ледяную ванну, чтобы меньше нервничать на самом выступлении.