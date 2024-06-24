«Повод поздравить»: ведущая Киселева отреагировала на попадание под санкции ЕС

Телеведущая и депутат Московской городской Думы Мария Киселева прокомментировала свое попадание в санкционный список Евросоюза. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам артистки, подобное решение со стороны ЕС служит поводом ее поздравить. Она подчеркнула, что теперь ее любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества.

«Все звонят и спрашивают о попадании в санкционный список. Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества», — поделилась Киселева.

Телеведущая призналась, что благодарна составителям санкционных списков за высокую оценку своей работы на благо РФ. Киселева также выразила надежду, что здравый смысл вернется к Западу.

В санкционный список ЕС также включили певицу Полину Гагарину, музыканта SHAMAN, актера Ивана Охлобыстина, главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева и авиакомпанию «Уральские авиалинии».

Также сообщалось, что рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) предложил россиянам извиниться перед ним за 6 тысяч рублей.