«Повесил тебе бусики, и ты сразу моя»: Александр Буйнов назвал жену продажной

Александр Буйнов рассказал, что добился прощения жены при помощи жемчужных бус. Певец поделился откровением с изданием Kp.ru.

В беседе с журналистами Буйнов вспомнил о ссоре с женой накануне ее дня рождения. Певец не стал уточнять причину конфликта. Вместо этого он отметил, что извиняться пришлось дорогим подарком.

Александр прислушался к совету приятельницы, которая заявила, что не стоит дарить бриллиантовое колье. Приехав вместе с певцом в магазин, она указала ему на «нитку жемчуга». По словам Буйнова, он не понял его «красоты». Однако, доверившись подруге, он все-таки приобрел украшение, которое пришлось по душе супруге.

«Она меня простила. Я не удержался и сказал: «Видишь, какая ты продажная. Повесил тебе бусики, и ты моя сразу навеки»», — с юмором заявил Александр.

Буйнов уточнил, что жена не обиделась на шутку из-за гостей. Если бы супруги были наедине, то певец «получил бы от нее».

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