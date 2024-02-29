Директор Александра Буйнова рассказал о состоянии заболевшего певца

Директор Александра Буйнова рассказал о подозрении врачей на пневмонию у певца. Об этом сообщает Пятый канал.

О болезни певца Александра Буйнова рассказал его директор Сергей Пудовкин. По его словам, исполнителю стало плохо после активных гастролей — на концерте в Южно-Сахалинске у Буйнова поднялась температура.

«Недомогание, температура. Было подозрение на пневмонию, но, к счастью, отделались ОРВИ. Поэтому скоро будет в строю, красивый, веселый, как всегда», — рассказал Пудовкин.

Продюсер добавил, что Буйнов, несмотря на свои 73 года, по-прежнему активно занимается спортом и следит за здоровьем.

«На процедуры на спортивные он ходит всю жизнь, а что касается врачей, то, конечно, консультация была проведена», — рассказал он.

Отметим, ближайший концерт с участием Александра Буйнова запланирован на 3 марта в Москве. О том, появится ли артист на мероприятии, не сообщается.