«Берегите отцов»: Муцениеце высказалась о семье после судебного скандала с Прилучным

Известная актриса Агата Муцениеце высказалась на тему семьи после недавнего судебного скандала с экс-мужем Павлом Прилучным. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

В честь Дня семьи, любви и верности артистка разместила пост, в котором призвала подписчиков беречь близких, в том числе и отцов.

«Все мы со своими шероховатостями, все мы иногда ругаемся, все мы неидеальные, но мы самые любимые друг у друга — и это важнее всего на свете! Берегите мам! Берегите отцов, берегите детей, берегите братьев и сестер. Обнимите сегодня друг друга и поблагодарите Бога за то, что у нас есть», — написала Муцениеце.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный состояли в браке с 2011 по 2020 год. У бывших супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября прошлого года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного. Звезда потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей. В декабре артистка отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале текущего года Агата разорвала мирное соглашение с бывшим мужем.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать Прилучного выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск актрисы к экс-супругу.

23 мая Прилучный подал в суд на Муцениеце. В июле выяснилось, что разбирательство связано с определением места жительства их общих детей.

Ранее Муцениеце отреагировала на попытки Павла Прилучного забрать у нее детей.