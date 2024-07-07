В Сети опубликовали кадры с предполагаемой возлюбленной Никиты Кологривого
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В Сети опубликовали кадры с предполагаемой возлюбленной Никиты Кологривого. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Подписчики анонимного канала выяснили, что некая девушка, присутствовавшая за кулисами премьеры спектакля «Маяковский. Я сам», якобы встречается с актером больше года.
На кадрах видна молодая блондинка, которая просит ее не снимать. Как выяснили авторы Telegram-канала, они с Кологривым подписаны друг на друга в соцсетях и активно лайкают посты. При этом в профиле незнакомки нет ни ее имени, ни фамилии. Сама она увлекается фитнесом.
Напомним, несколько месяцев назад Никита Кологривый признавался, что встречался с Агатой Муцениеце. Сама актриса никак не комментировала это. В марте артист попал в скандал, когда пьяным приставал к персоналу бара в Новосибирске. В итоге за эту выходку Кологривому назначили семь суток в спецприемнике.
Ранее мы писали о том, что телеведущий Владимир Познер ушел со спектакля Кологривого в роли Маяковского.