«Потребовало большой силы воли»: актриса Юлия Пересильд покинула Россию

Актриса Юлия Пересильд получила новую волну популярности после выхода нашумевшего фильма «Вызов», который снимали в космосе. На днях звезда предстала на вручении госнаград, где красовалась в платье с высоким разрезом. По мнению многих пользователей Сети, наряд не соответствовал мероприятию, поэтому на звезду обрушился шквал критики. Выяснилось, что затравленная блондинка спешно покинула Россию. СМИ пишут, что сейчас она находится за границей.

Оказалось, что Юлия улетела из страны не просто так, а отправилась в Пекин, чтобы представить премьеру фильма «Вызов». Актриса поделилась эмоциями в личном микроблоге и рассказала, что ей пришлось быстро собираться в дорогу. По ее словам, это было настоящее испытание.

«Ночной перелет Пекин — Москва, а до этого ответственное и волнительное мероприятие. Потребовало большой силы воли: собраться, поцигунить, сделать маску и выпить три литра зеленого чая с утра», — отметила Пересильд.

Недавно актриса показала в Сети кадры мытья головы в космосе.

Ранее мы писали о том, как режиссер «Вызова» Клим Шипенко объяснил, почему не пришел в Кремль. Все, кроме кинематографиста, появились на торжественном мероприятии. Он объяснил, почему предпочел проигнорировать это событие.