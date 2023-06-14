«Не такие большие деньги»: режиссер «Вызова» Клим Шипенко объяснил, почему не пришел в Кремль

В День России, 12 июня, в Кремль были приглашены режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко, исполнительница главной роли в проекте Юлия Пересильд, а также продюсер Константин Эрнст для вручения государственных премий. Все, кроме кинематографиста, появились на торжественном мероприятии. И сегодня он объяснил, почему предпочел проигнорировать это событие.

Оказалось, что Клим не просто так решил не приходить. На самом деле он работал и не смог отложить свои дела. Сейчас как раз в самом разгаре съемки второй части комедии «Холоп», и он не захотел подставлять всю команду. Тем не менее, деньги Шипенко все равно в скором времени должен получить. Правда, он еще не знает, на что их потратит.

«Я еще не получил ничего, но там не такие большие деньги, кстати. Поэтому еще не решил. В Кремль не пришел, потому что был на съемках нового «Холопа», - цитирует слова одного из самых кассовых режиссеров страны издание StarHit.

Отметим, что, в отличие от Клима, Юлия Пересильд с удовольствием приняла приглашение Кремля. На церемонии вручения премии она произвела фурор своим внешним видом, ведь выбрала довольно эффектное черное платье-футляр с открытыми руками и разрезом на ноге. В своей речи актриса призналась, что планирует все деньги, которые ей выделило государство, отдать на благотворительность, так как считает, что эти средства гораздо нужнее больным детям.

Ранее Юлия Пересильд опубликовала в Сети кадры мытья головы в космосе.