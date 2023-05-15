Актриса Юлия Пересильд подтвердила свой полет на МКС, показав видео мытья головы в космосе

Несколько недель назад в кинотеатрах страны начался показ одного из самых долгожданных фильмов 2023 года, о котором говорили еще задолго до премьеры. Первый в истории мирового кинематографа художественный проект, снятый в космосе, вызвал немало обсуждений. Причем нашлись и те, кому понравился эксперимент Клима Шипенко, и те, кто жестко его раскритиковал. Но в целом многомиллиардная лента оправдывала ожидания зрителей.

Из-за того, что «Вызов» готовился не один год, за это время вокруг него появилось огромное количество слухов. Больше всего скептики не верили, что режиссер и исполнительница главной роли Юлия Пересильд действительно летали на МКС. По мнению недоброжелателей, съемочная команда просто отработала все в павильоне и соврала народу о том, что была в невесомости.

И Шипенко, и Пересильд уже много раз опровергали эти сплетни, но от этого их меньше не становилось. Недавно актриса в очередной раз выставила в Сеть доказательство своего путешествия во внеземном пространстве. Она показала, как мыла голову в космосе.

«Я продолжаю делиться с вами моими личными видео из космоса. И вот один из часто задаваемых вопросов: «А как там помыть голову?» Это я мою голову специальным космическим шампунем из укладки «Комфорт». Как-то так это происходит», - пояснила Юлия.

На видео Пересильд выдавливала средство на волосы, а затем втирала его руками и влажной салфеткой. Примечательно, что при этом никакой воды и пены не наблюдалось, а голова действительно становилась чистой.