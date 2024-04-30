«Потратила миллион рублей»: Виктория Боня сообщила о дорогостоящей смене образа

Известная телеведущая и блогерша Виктория Боня сообщила, что кардинально сменила образ. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Знаменитость нарастила себе натуральный блонд. По словам Бони, на изменения ее сподвигла коллега по «Дому-2» Алена Водонаева. Она разместила фото с новым цветом волос, уточнив, что не прибегала к окрашиванию. Как рассказала блогерша, некоторые салоны могут менять цвет волос благодаря наращиванию. 44-летняя артистка потратила на новую прическу миллион рублей.

«Я потратила миллион рублей на этот образ, и поэтому хочу слышать только комплименты», — заключила она.

Виктория Боня 7 лет состояла в отношениях вместе с предпринимателем из Монако Алексом Смерфитом. В 2012 году у пары родилась дочь, которую назвали Анджелиной. В 2017 году возлюбленные расстались.

Ранее Виктория Боня рассказала подписчикам о беременности.

Также Боня задумалась о возвращении в Россию после 13 лет жизни в Монако.