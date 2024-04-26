«Уже не скрыть»: Виктория Боня объявила о беременности, но ей не поверили

Телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам о беременности. Об этом она сообщила в личном блоге.

Виктория Боня выложила в соцсетях видео, на котором заметен ее округлившийся живот. Боня решила поделиться новостью из-за того, что она не хочет скрывать беременность во время съемок.

«Ну вот, наконец-то отсняли мы четвертый сезон нашего YouTube-шоу „Злые языки“. Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?» — спросила подписчиков она.

Однако в комментариях пользователи усомнились в том, что ведущая на самом деле беременна: «Вы же на детоксе были, худели экстремально? И вдруг беременность?», «Каждый пост очередное вранье или игра», «Любит она цирк».

А вот Мария Погребняк, наоборот, поздравила в комментариях Боню с грядущим пополнением.

Напомним, Виктория Боня прожила 7 лет вместе с бизнесменом из Монако Алексом Смерфитом. В 2012 году у пары родилась дочь, которую назвали Анджелиной. В 2017 году возлюбленные расстались.

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