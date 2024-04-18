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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 апреля 2024, 10:34
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«Уж слишком здесь хорошо»: Виктория Боня задумалась о возвращении в Россию вместе с дочерью

Виктория Боня задумалась о возвращении в Россию после 13 лет жизни в Монако.
«Уж слишком здесь хорошо»: Виктория Боня задумалась о возвращении в Россию вместе с дочерью

© Starface.ru

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Виктория Боня с 2011 года жила в Монако, где родила дочь от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Сейчас же звезда вернулась в Москву по работе, но задумалась о том, чтобы остаться навсегда.

В столицу к 44-летней Виктории прилетела и ее дочь Анджелина. Специально для девочки уже нашли ипподром, где она сможет продолжать заниматься конным спортом.

При этом девочка призналась, что ей понравилось в России.

«Чувствую, что мы с Анджелиной будем переезжать в Москву. Уж слишком здесь хорошо!» — заинтриговала Боня подписчиков в своем блоге.

Ранее Виктория призналась, что не может вернуться в Монако, поскольку пока не получила визу категории D. Модель пояснила, что уже около полугода пытается оформить необходимые документы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Виктория Боня
москва
дети
новости шоу-бизнеса