«Уж слишком здесь хорошо»: Виктория Боня задумалась о возвращении в Россию вместе с дочерью

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Виктория Боня с 2011 года жила в Монако, где родила дочь от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Сейчас же звезда вернулась в Москву по работе, но задумалась о том, чтобы остаться навсегда.

В столицу к 44-летней Виктории прилетела и ее дочь Анджелина. Специально для девочки уже нашли ипподром, где она сможет продолжать заниматься конным спортом.

При этом девочка призналась, что ей понравилось в России.

«Чувствую, что мы с Анджелиной будем переезжать в Москву. Уж слишком здесь хорошо!» — заинтриговала Боня подписчиков в своем блоге.

Ранее Виктория призналась, что не может вернуться в Монако, поскольку пока не получила визу категории D. Модель пояснила, что уже около полугода пытается оформить необходимые документы.