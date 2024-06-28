«Потому что предал и бросил»: объявленная в розыск Татьяна Лазарева* пожаловалась на бывшего мужа

Уехавшая в Испанию экс-телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на неудачи в личной жизни.

Она призналась, что рано вышла замуж, но брак продлился около месяца. Вторым мужчиной в жизни Лазаревой* стал, по ее словам, «подонок», от которого она родила сына Степана. Отношения продлились всего пару месяцев.

Далее юмористка вышла замуж за коллегу Михаила Шаца**(признан иноагентом на территории РФ). У пары родились две дочери, однако это не спасло семью от развода. В 2016 году Лазарева* перебралась в Испанию, но муж за ней не последовал.

Говоря о причинах расставания с Шацем**, юмористка не смогла скрыть обиду и назвала его предателем.

«Потому что предал и бросил. Он был самым близким человеком для меня, другом. Но, друзья не врут и не обманывают…. У нас с ним очень разладились отношения… Все, что бы он не сказал сейчас, я этому уже не верю. Потому что вранья было слишком много за эти годы. А зачем мне такой человек? Не нужен», - приводит aif.ru слова Лазаревой*.

В заключении юмористка заверила, что прекрасно себя чувствует в одиночестве и «никаких мужиков в ближайшее время» у нее не планируется.

13 июня стало известно, что Лазареву* объявили в розыск после ее слов о беспилотниках на территории России.

После этого бывшая телеведущая заявила, что на самом деле не радовалась обстрелам Белгородской области. По ее словам, фразу вырвали из контекста, и на самом деле она сочувствует россиянам.

*Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Признан иностранным агентом на территории России