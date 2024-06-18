«Вырваны из контекста слова»: Лазарева* оправдалась за радость, которую испытывает при обстрелах Белгородской области

Телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) заявила, что на самом деле не радовалась обстрелам Белгородской области. По ее словам, фразу вырвали из контекста, и на самом деле она сочувствует россиянам. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В новом интервью Лазарева* отметила, что благодаря своему большому опыту на телевидении прекрасно знает о том, как журналисты вырезают нужные им фрагменты, из-за чего искажается смысл. Артистка заверила, что вовсе не имела в виду, что ее устраивают нападения на людей.

«Вырваны из контекста слова. Но с другой стороны, ничего с этим не поделаешь. Если посмотреть целиком интервью, речь идет о том, что мне страшно, я сочувствую, разумеется, всем, кто в России, Щебекино, Белгородской области», - рассказала Лазарева*.

Телеведущая объяснила, что ее радость касалась другого. По ее словам, она тогда считала, что опасность, эти обстрелы поспособствуют тому, чтобы люди перестали поддерживать СВО.

Ранее Татьяна Лазарева* отреагировала на возбуждение уголовного дела.

*(Признана иноагентом на территории РФ)