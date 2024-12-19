Странно дергался и тряс головой: концерт Витаса в Китае обернулся скандалом

Певец Витас под конец года попал в скандал. На одном из последних концертов в Китае артист вел себя странным образом, на что обратили внимание поклонники. Об этом сообщает Woman.ru.

По мнению пользователей, Витас во время выступления постоянно дергался, тряс головой и щурил глаза. Такое поведение звезды посчитали неадекватным. Некоторые даже заподозрили, что певец что-то употребил перед шоу. Однако преданные фанаты исполнителя защищают его перед хейтерами — мол, устал человек, вот и двигался так.

Сам Витас скандал никак не комментирует. В последние годы он в принципе практически не выходит на связь с поклонниками и совсем не участвует в светской жизни.

Из-за того, что певец редко показывает себя в соцсетях, многие поклонники даже не знают, как он сейчас выглядит. А он успел сильно измениться. Некогда стройный Витас существенно набрал в весе, а также поседел. Но на последнем концерте он был с крашенными волосами.

Ранее певца Витаса заметили в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.