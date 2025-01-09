Потомок Николая II и его 42-летняя жена ждут второго ребенка

Потомок Николая II Георгий Романов и его 42-летняя жена ждут второго ребенка. Об этом сообщает зарубежное издание Point de vue.

Георгий Романов и Виктория Беттарини впервые стали родителями в 2022 году. У супругов родился сын, которому дали имя Александр. Мальчика крестили в Москве. Теперь же, по информации источника, 42-летняя Виктория вновь беременна. Супруги пока не раскрыли пол малыша, который родится весной 2025 года. Уточняется, что роды пройдут в Риме.

Напомним, отношения пары начались 12 лет назад, но их свадьба состоялась в 2021 году в Санкт-Петербурге.

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