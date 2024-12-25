Беременная жена Курбана Омарова пожаловалась на ухудшение состояния. Об этом стало известно из соцсетей.

23-летняя Валерия вот-вот должна родить. Девушка находится на последних сроках беременности. По словам возлюбленной Курбана Омарова, в последнее время она чувствует себя хуже.

«Дико болит спина, я стала плаксива. Быстро устаю и мне так часто хочется проспать все на свете. Помогите не потерять рассудок», — поделилась она.

Валерия призналась, что несмотря на проблемы, она все равно с трепетом ждет малыша.

«Переполнена такой любовью, которую сложно как-либо описать. Сейчас пишу это, а он меня где-то под ребрами толкает», — добавила она.

Напомним, Валерия и Курбан Омаровы расписались в феврале 2023 года. Разница в возрасте между супругами составляет 10 лет.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров с беременной женой и Бородина с Сердюковым встретились на премии.