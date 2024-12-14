Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своей беременности. Об этом стало известно из соцсетей.

Анна Заворотнюк выложила в личном блоге фотографии с заметно округлившимся животом. Сейчас дочь певицы Анастасии Заворотнюк живет в Дубае вместе с мужем, именно там она и раскрыла свое положение.

«Очень ждем тебя», — подписала снимки девушка.

В комментариях подписчики пожелали Анне легкой беременности: «Какое счастье! Здорового малыша или малышку!», «Я так и почувствовала, что вы ждете малыша», «Какие чудесные новости!»

Несмотря на то, что Анна скрывает своего избранника, журналисты выяснили, что им может быть 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов. Мужчина занимает должность генерального директора в международной торговой корпорации Pamo Global.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе.