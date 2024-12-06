«Потом сиди у Малахова, объясняй»: любовница Прохора Шаляпина едва не умерла во сне

41-летний певец Прохор Шаляпин заявил, что спас переставшую дышать возлюбленную. Артист поделился откровением в соцсети.

У певца поинтересовались, измерял ли он когда-то избранницам давление. Прохор ушел от ответа, но рассказал, как однажды спас возлюбленную, которая перестала во сне дышать. По словам музыканта, он сильно испугался в этот момент.

«Думаю, не дай Бог что — потом сиди у Малахова, объясняй, что я ее не душил», — высказался певец.

Шаляпин заявил, что многие люди страдают апноэ во сне, когда на время прекращается легочная вентиляция. Чтобы помочь человеку, надо его толкнуть. После этого возлюбленная Прохора вновь задышала.

«Ее надо вот ее толкнуть как следует, чтобы она, как говорится, завелась заново», — резюмировал музыкант.

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