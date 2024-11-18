«Папуасы в блестках»: Прохор Шаляпин раскритиковал стиль российских звезд

Певец Прохор Шаляпин оценил стиль российских звезд фразой «папуасы в блестках». Об этом стало известно в эфире шоу «ШМОТ. Звездный гардероб».

В новом интервью артист признался, что ему близок классический стиль одежды. В качестве примера он привел Федора Шаляпина и заявил, что его образы до сих пор актуальны. При этом он раскритиковал современных артистов, сравнив их с папуасами.

«На сцене у нас все очень печально. Не уверен, что все эти папуасы, которые скачут в блестках и дешевых баленсиагах — я имею ввиду, что все это пыль в глаза для бедных, — будут интересны через сто лет. Классика останется навсегда, а все остальное — псевдомода», — высказался Прохор.

Также Шаляпин выделил стиль Татьяны Ким. По его мнению, предпринимательница одевается просто, но со вкусом.

«Она — эталон искусства одеваться. Скромна, все четко, идеально», — резюмировал артист.

Ранее Карина Нигай заявила, что Ларисе Долиной не стоит выходить на сцену из-за ее стиля. Знаменитость раскритиковала имидж певицы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Прохор Шаляпин обиделся на режиссера сериала «Дайте шоу».