Потеряла контроль: Евгения Медведева пришла в ярость, говоря о госпитализированном Костомарове

Уже три месяца вся страна наблюдает за ситуацией Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, мужчина перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на данный момент состояние фигуриста стало улучшаться: он уже общается с семьей, пользуется социальными сетями. Несмотря на это, коллеги продолжают обсуждать Романа в медийном пространстве. К слову, во время нового интервью у Евгении Медведевой произошел неприятный диалог с журналистом.

Инцидент состоялся на фоне вопросов о Костомарове. Сперва двукратная чемпионка Европы вполне дружелюбно говорила об Олимпийском чемпионе. Евгения призналась: она ни разу не была в больнице у Романа, но, несмотря на это, девушка продолжает поддерживать коллегу «на протяжении сложного пути».

Однако сотрудник СМИ продолжал давить на фигуристку и стал заваливать новыми вопросами. В какой-то момент Медведева потеряла самообладание и заявила, что она — не член семьи Костомарова.

«Простите, что вы хотите, чтобы я ответила? Близкие не очень любят, когда кто-то что-то спрашивает публично. Мне кажется, это не очень корректно», — цитирует слова спортсменки Sport24.

Ранее мы писали о том, что Медведева сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за непрекращающихся болей ей даже удалили нервы в спине. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Александр Галлямов высказался о судьбе Костомарова и назвал последние новости о нем фейком. Что натолкнуло спортсмена на подобное высказывание — узнаете в этой статье.