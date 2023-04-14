Потеряла контроль: Евгения Медведева пришла в ярость, говоря о госпитализированном Костомарове
«Не очень корректно»: Евгения Медведева осудила журналиста из-за вопроса о Костомарове.
Фото: Из профиля Instagram* Медведевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Уже три месяца вся страна наблюдает за ситуацией Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, мужчина перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на данный момент состояние фигуриста стало улучшаться: он уже общается с семьей, пользуется социальными сетями. Несмотря на это, коллеги продолжают обсуждать Романа в медийном пространстве. К слову, во время нового интервью у Евгении Медведевой произошел неприятный диалог с журналистом.
Инцидент состоялся на фоне вопросов о Костомарове. Сперва двукратная чемпионка Европы вполне дружелюбно говорила об Олимпийском чемпионе. Евгения призналась: она ни разу не была в больнице у Романа, но, несмотря на это, девушка продолжает поддерживать коллегу «на протяжении сложного пути».
Однако сотрудник СМИ продолжал давить на фигуристку и стал заваливать новыми вопросами. В какой-то момент Медведева потеряла самообладание и заявила, что она — не член семьи Костомарова.
«Простите, что вы хотите, чтобы я ответила? Близкие не очень любят, когда кто-то что-то спрашивает публично. Мне кажется, это не очень корректно», — цитирует слова спортсменки Sport24.
Ранее мы писали о том, что Медведева сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за непрекращающихся болей ей даже удалили нервы в спине. Подробности читайте здесь.
Не менее интересна та история, в которой Александр Галлямов высказался о судьбе Костомарова и назвал последние новости о нем фейком. Что натолкнуло спортсмена на подобное высказывание — узнаете в этой статье.