«Фейк»: что скрывают коллеги 46-летнего Романа Костомарова о его состоянии

Уже 3 месяца Роман Костомаров находится под пристальным наблюдением врачей. Кажется, что медицинские сотрудники сумели сотворить чудо для Олимпийского чемпиона, отвоевав его жизнь у смерти. Теперь состоянию фигуриста ничего не угрожает, однако многие коллеги продолжают высказываться о трагичной судьбе Романа. Не стал исключением и Александр Галлямов, который дал новое интервью порталу «Чемпионат».

Чемпион мира по фигурному катанию заявил, что тщательно следит за новостями о Романе и не прекращает молитв за его здоровье. Однако, по словам спортсмена, он испытывает шок, когда читает некоторые статьи про коллегу, вот почему он надеется, что в Сети распространяют ложную информацию. Вероятнее всего, Александр говорит про сообщения об ампутации и инсульте Костомарова.

«Периодически в шоке находимся, когда видим новости, порой даже не верится, что это все может происходить. Надеюсь, какие-то из них — фейк», — заявил Галлямов.

Также журналисты поинтересовались мнением спортсмена о перспективах Романа, однако он не стал спешить с прогнозами. Фигурист заявил, что, не зная точной информации, нельзя делать поспешных выводов.

«Мы не знаем точную информацию. Как и все, видим новости, которые публикуют в Сети», — резюмировал Александр.

Ранее мы писали о том, что в состоянии 46-летнего Олимпийского чемпиона произошли изменения. Подробности сморите здесь.