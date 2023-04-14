«Все равно не помогло»: из-за тяжелой болезни Евгении Медведевой удалили нервы в спине

Уже несколько лет блистающая на Олимпийских играх и чемпионатах фигуристка Евгения Медведева выходит на лед лишь в рамках шоу и телевизионных проектов. По большому спорту она действительно скучает, но вернуться уже, увы, не может. И связано это не только с тем, что подросло уже новое поколение, но и серьезными проблемами со здоровьем.

Евгения призналась, что фигурное катание – это красота для зрителей, но огромный труд и травмы для спортсменов. Еще в юном возрасте у нее стала слишком часто болеть спина из-за постоянных тренировок и турниров, и с каждым годом дискомфорт только усиливался. Сначала казалось, что в этом нет ничего серьезного, но потом Медведева оказалась на операционном столе.

«У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло», - рассказала фигуристка.

До 18-19 лет Евгения, несмотря на боль, продолжала тренироваться. Но потом поняла, что больше так продолжаться не может. Тогда она и попрощалась с большим спортом. По чемпионам она, безусловно, скучает, но жить стало гораздо проще без них.

Сейчас Медведева участвует во многих телевизионных проектах. Например, в «Ледниковом периоде». Также в этом году она стала героиней шоу «Маска», в котором ей пришлось не кататься на коньках, как она привыкла, а петь. Фигуристка выходила на сцену в костюме Шаурмы. Правда, разоблачили ее довольно быстро, что сильно ее расстроило, ведь у нее было еще много идей, которые она хотела реализовать.

Ранее появились слухи, что Евгения Медведева начала встречаться с молодым спортсменом.