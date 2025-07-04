«Потенциально наказуемо»: конфликт Бони и невесты Лепса может обернуться судом

Мария Погребняк сообщила, что Виктория Боня может подать в суд на Аврору Кибу из-за оскорблений. Мария прокомментировала конфликт в Telegram-канале.

В эфире шоу Виктория высказалась о семье невесты Григория Лепса. Модель заявила, что отец Авроры обанкротился и умер, а ее мать имеет многомиллионные долги. Узнав о словах Бони, Киба пришла в ярость. Она опровергла высказывание Виктории и публично ее оскорбила, сообщив о статусе «чьей-то любовницы». Мария Погребняк заступилась за модель и отметила, что та может подать в суд на Аврору.

В первую очередь, Мария заявила, что Виктория ссылалась на статью журналистов, а Аврора, находясь в гневе, перешла на личности.

«Эти голословные утверждения – как раз то, что потенциально наказуемо судом, в отличие от цитирования СМИ. Если Вика захочет, то суд выиграет легко», — высказалась знаменитость.

Погребняк считает, что Аврора невнимательно смотрела выпуск шоу, поэтому возник конфликт.

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