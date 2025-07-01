Виктория Боня пожаловалась на здоровье во время ретрита в Испании. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Боня на днях отправилась в Испанию на очередной ретрит, однако проведению практики помешали проблемы со здоровьем знаменитости. Боня рассказала, что заболела и пропустила из-за этого чайную церемонию.

«Я приболела, елки-палки. У меня горло болит, кашель. Состояние какое-то непонятное. Каждые три месяца почему-то горло — даже не горло, а в начале бронхов — начинает болеть. Кашляю, никак не могу прокашляться», — пожаловалась она.

Телеведущая добавила, что еще два дня будет находиться в Испании, а после вернется домой. В комментариях пользователи пожелали Боне скорейшего выздоровления: «Поправляйтесь скорее!», «Надо пройти флюорографию и к врачу».

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня вышла на связь после назначенного судом штрафа.