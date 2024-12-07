«Потакать своим слабостям»: оскандалившийся из-за измен жене Natan пообещал измениться

Natan пообещал измениться на фоне скандалов из-за его измен супруге. Таким заявлением артист удивил не только своих поклонников, но и коллег шоу-бизнеса.

Рэпер не стал лукавить и признался, что при жизни совершил много ошибок из-за того, что был слаб и не мог держать себя в руках. Однако, по словам певца, теперь все будет по-другому, так как он больше не будет потакать своим желаниям.

Natan сообщил, что принял решение полностью измениться: теперь он будет отвечать за свои поступки и серьезно относиться к принятым решениям, чтобы больше поддаваться мимолетным соблазнам.

«Не единожды я делал неверный выбор, когда выбирал потакать своим слабостям в нелегких для меня моментах. В этот раз все будет по-другому. В самые бешеные дни, выбираю зал, а не бар. Теперь только так», — сообщил рэпер в Telegram-канале NATANONLINE.

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