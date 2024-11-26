«Позволяет себе крутить романы с женатыми мужчинами»: Карина Нигай назвала Лерчек похотливой белкой

Блогеру Валерии Чеклиной, известной как Лерчек, досталось от певицы Карины Нигай. Исполнительница осудила знаменитость за связь с рэпером Натаном и назвала ее похотливой белкой.

Нигай пообщалась с журналистами и заявила, что в сложившейся ситуации виноваты оба: Натан и Лерчек. Поведение обеих звезд ее крайне возмутило, передает Telegram-канал Звездач. Со стороны Натана это выражается в том, что он позволяет себе заводить романы. А Лерчек, в свою очередь, не прочь тоже завести роман с семейным мужчиной.

«Лерчек — похотливая белка. Я считаю, что ее поведение абсолютно неприемлемо. И поведение Natan’a в том числе, потому что он — похотливый *****. Лерчек позволяет себе крутить роман с женатыми мужчинами, у которых есть дети… Они позволяют себе вести себя так при огромном количестве камер, зная, что его жену теперь все полощут, как хотя», — отметила Нигай.

Ранее Натан заявил, что дети будут им гордиться после просмотра «Звезд в джунглях». Именно на этом шоу рэпер повстречал Лерчек, с которой у него произошел бурный роман.