«Поступила подло»: Влад Кадони обвинил Бузову в предательстве

Телеведущий Влад Кадони заявил, что 38-летняя певица Ольга Бузова предала его. Влад рассказал об отношениях с коллегой в эфире шоу «Алена, блин!».

В 2021 году между Владом и Ольгой произошел скандал. Тогда Кадони обвинил певицу в лицемерии, а Бузова, в свою очередь, заявила, что он пиарится на ее имени. По мнению артистки, возмущения Влада связаны с ее отпиской в соцсети. При этом сам телеведущий никак не комментировал конфликт.

Спустя время Влад обвинил Ольгу в предательстве и в подлости по отношении к нему. Однако Кадони вновь не стал раскрывать детали произошедшего.

«По отношению ко мне она поступила подло», — лаконично высказался Влад.

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