«Это нормально?»: Ольга Бузова раскритиковала работу Дмитрия Диброва в паре с Юлианной Карауловой

Певица Ольга Бузова посетила премию в области в вэб-индустрии и ответила на вопрос директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, нормально ли, когда Дмитрий Дибров работает на сцене с артисткой Юлианной Карауловой. Исполнительница раскритиковала работу пары в роли ведущих.

Канделаки записала видео с премии, на котором произнесла: «Сидим на премии в области вэб-индустрии. Рядом со мной Ольга Игоревна Бузова. Скажите, когда Дибров работает на сцене один, это нормально? Вернее, с Юлианой Карауловой».

На это Бузова заявила: «Когда он работает без меня, это нормально? Я считаю, что нет».

Канделаки спросила у подписчиков своего Telegram-канала, какая пара ведущих им нравится больше: Дибров и Бузова или Дибров и Караулова.

Затем она перевела камеру на сцену, где стояли ведущий и певица. За кадром Бузова произнесла: «А, они молчат без меня, понятно».

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